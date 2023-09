Film dnia. Polski dron niszczy siedzibę rosyjskiej armii

Polska armia przekazała Siłom Zbrojnym Ukrainy flotę dronów o nazwie Warmate. Dodatkowo nasi wschodni sąsiedzi dokupili nieznaną liczbę kolejnych dronów. Maszyna ta została zaprojektowana, zbudowana i sprzedawana jest przez polską firmę WB Electronics i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Maszyny te należą do kategorii amunicji krążącej. Dron ma 1,6 metra rozpiętości skrzydeł, nieco ponad metr długości, a jego waga to blisko 6 kg. Pojazd może przebywać w powietrzu przez 60 minut, oferuje zasięg na poziomie 30 km, prędkość przelotu do 80 km/h i może odbywać loty na wysokości od 150 do 300 metrów.

