Fundacja Prytuły buduje tysiące dronów

Fundacja Charytatywna im. Serhija Prytuły wiosną tego roku zebrała środki w wysokości 6,4 miliona dolarów na zakup 101 opancerzonych pojazdów CVR(T) dla ukraińskiej piechoty. Wśród nieco ponad setki nowych pojazdów znaleźć można modele FV103 Spartan, Samaritan, Sultan, Stormer, Shielder, FV432, FV434 i Samson.

Przy okazji tematu dronów i Prytuły nie można nie wspomnieć, że to dzięki jego fundacji powstał dron dalekiego zasięgu o nazwie Bóbr. Za jego pomocą przeprowadzono kilka spektakularnych ataków na Moskwę, gdzie uszkodzono drapacze chmur i centrum wystawowe. Obecnie Bobry używane są do ataków na lotniska czy składy amunicji i paliw leżące na okupowanych terenach Ukrainy.

Artysta zachęca do przyłączenia się do jego projektów rozbudowy Armii Dronów. Obecnie w budowie jest kilkadziesiąt różnych rodzajów tych maszyn wyspecjalizowanych w różnych misjach. Jeśli chcecie dołożyć swoją cegiełkę do pokonania rosyjskiego agresora i przyspieszenia zakończenia wojny wygraną Ukrainy, to możecie to uczynić na dedykowanej stronie ukraińskiego artysty.