Pocisk z systemu S-300 miał go zneutralizować, ale mogło dojść do awarii. Ostatecznie po nie trafieniu w cel, nie uległ samozniszczeniu i spadł na terytorium Polski. Jak podkreślają eksperci, takie sytuacje się zdarzają. Pomimo faktu, że pocisk należał do Ukraińców, całą odpowiedzialność za tę tragedię ponoszą tylko i wyłączenie Rosjanie, ponieważ to oni bez powodu zaatakowali Ukrainę, suwerenny kraj, i wymusili na ukraińskiej armii potrzebę obrony.

Arestowycz: Polsce należą się przeprosiny

Co ciekawe, na to wieści, były doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, Ołeksij Arestowycz, skrytykował postawę Kijowa ws. tragedii w Przewodowie i przyznał, że potrzebne są przeprosiny. — To wszystko wygląda przerażająco. Walczymy o przetrwanie,(...) nie przyznajemy się do błędów, nie wyciągamy żadnych wniosków. Ukraina jest dziś krajem, który może pokonać Federację Rosyjską, ale nie jest jeszcze społeczeństwem zdolnym pokonać samych siebie. Ciemną stroną bohaterstwa jest zawsze wstyd. I to się kumuluje, ten wstyd — powiedział Arestowycz.

Czym jest system S-300

System S-300 to rosyjskie rakiety dalekiego zasięgu ziemia-powietrze. Zostały one opracowane do obrony przed wszelkiego rodzaju nalotami i pociskami manewrującymi, a także są zdolne do zwalczania taktycznych rakietowych pocisków balistycznych. System jest w pełni zautomatyzowany wyrzutnie mogą być transportowane na pojazdach. Zasięg rakiet S-300 to 200 kilometrów, tymczasem radaru ok. 90 kilometrów. Sprzęt ten montowany jest na specjalnej mobilnej platformie wraz z generatorem i masztem o wysokości od 24 do 39 m.

S-300 wykorzystuje kombinację radaru dopplerowskiego 5N66M i radaru fazowego 30N6 FLAP LID A I/J-band. W innych modyfikacjach radary mogą wykryć nadlatujące cele nawet z odległości 1000 km (pociski balistyczne).