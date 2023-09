Rosjanie w szoku, co Ukraińcy zrobili z małym dronem

To, co zrobili ukraińscy żołnierze 67. Brygady Zmechanizowanej jest najlepszym dowodem na to, że drony kamikadze to koszmar wojen XXI wieku. Te małe bezzałogowce na pokładzie z granatami można wysłać nawet do gęstego lasu, by nie tylko wykryć aktywność Rosjan, ale również ich z kompletnego zaskoczenia wyeliminować.

Tak właśnie stało się w lesie na zachód od miejscowości Kreminna w obwodzie ługańskim. Żołnierze postanowili sprawdzić, czy nie ukrywają się tam rosyjscy żołnierze. Jako że w lesie znajdowały się okopy, bunkry i obozy, najbezpieczniejszą opcją było wysłanie tam drona kamikadze, a później ewentualnie zaangażować oddziały zajmujące się czyszczeniem okopów.

