Ukraińcy zdobyli niezwykle rzadki pojazd Rosjan. Czym jest BMR-3MA Vepr?

Marcin Jabłoński Militaria

W internecie pojawiły się zdjęcie dziwnej maszyny Rosjan, którą przechwycili Ukraińcy. To BMR-3MA Vepr, który odpowiada za neutralizowanie wrogich min. Jest to niezwykle rzadka maszyna, która do tej pory podczas wojny w Ukrainie była widziana tylko parę razy.

Zdjęcie Ukraińscy żołnierze natrafili na prawdziwy skarb w postaci wozu BMR-3MA Vepr. To niezwykle rzadko widziana broń Rosjan / AP Photo/Vadim Ghirda