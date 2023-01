Ten "robotyczny pająk" wesprze Ukraińców w walce z Rosjanami

Ukraina najbardziej zaminowanym krajem świata

ONZ ogłosiła niedawno, że Ukraina jest obecnie najbardziej zaminowanym krajem na naszej planecie. Każdy kolejny dzień pobytu rosyjskich wojsk u naszego sąsiada oznacza, że potrzeba aż miesiąca na rozbrojenie wszystkich pozostawionych min. Zatem jest to akcja na niewyobrażaną skalę.

Rosjanie zaminowali na dużym obszarze okupowanym nie tylko budynki i samochody, ale nawet pralki czy lodówki, by siać śmierć wśród ukraińskich cywilów jeszcze długi czas po opuszczeniu miejscowości. Najlepszym dowodem na to, jak okrutni okazali się być agresorzy, niech będzie przykład ukraińskiej Buczy, gdzie Rosjanie umieszczali granaty w bagażnikach samochodów czy nawet zabawkach dla dzieci. Te wybuchowe "niespodzianki" zabiły dziesiątki powracających mieszkańców.

Eksperci z NATO niedawno przyznali, że obserwacja wydarzeń na Ukrainie i działań armii Rosji daje im do myślenia, jak w tragicznym stanie znajduje się obecnie rosyjskie uzbrojenie. Pomijając fakt wielu niewybuchów w postaci bomb i rakiet, aż strach pomyśleć, jak to ma się do samej broni jądrowej, której użyciem coraz częściej straszą politycy z Kremla.