Ukraińcy zestrzelili rzadkiego "ptaszka". Pomagał rosyjskiej artylerii

Orłan-10 to typowy, rosyjski dron rozpoznawczy. Jego głównym zadaniem jest rozpoznanie terytorium wroga. Potrafią zakłócać pracę systemów obrony przeciwlotniczej, a także transmitować w czasie rzeczywistym obraz z kamery umieszczonej na pokładzie drona. Ale Orłan-10 ma "większego brata" i to właśnie jego udało się zestrzelić ukraińskiej obronie przeciwlotniczej.

Cięższy, szybszy, bardziej niebezpieczny

Zestrzelony przez Ukraińców dron Orłan-30 to ulepszona wersja popularnej "dziesiątki". Oczywiście bardzo dobrze daje sobie radę w typowych misjach zwiadowczych, ale potrafi także przenosić ładunek o masie do 8 kilogramów. Mogą to być dodatkowe kamery ze stabilizacją optyczną, ale także tzw. elektroniczny sprzęt rozpoznawczy.

Jego masa startowa wynosi aż 27 kilogramów, czyli dwa razy więcej niż jego mniejszego brata. Orłan-30 jest wyjątkowo niebezpieczny, gdyż posiada laserowy układ naprowadzania na cel. Działa on w ten sposób, że najpierw lokalizuje wrogie cele, a następnie kieruje na nie wiązkę lasera. Dzięki temu rosyjskie rakiety wystrzelone np. z samolotów są w stanie precyzyjnie trafić w cele, które wcześniej znalazł Orłan-30.



Zdjęcie Dron Orlan-10 potrafi lokalizować wrogie cele i je oznaczać dla pocisków rakietowych typu powietrze-ziemia / Twitter

Orłan 30 może nieprzerwanie latać przez 5 godzin. Ma imponujący zasięg 300 kilometrów, czyli jest prawie trzy razy większy niż mniejszej "dziesiątki". "Trzydziestka" potrafi lecieć na wysokości do 5 kilometrów z prędkości 170 kilometrów na godzinę.