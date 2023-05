System Patriot - Ukraińcy mogą korzystać do woli

Przy okazji informacji o zestrzeleniu rosyjskiego myśliwca Amerykanie poinformowali, że system Patriot znajduje się na wyposażeniu ukraińskiej armii i jest w jej pełnym władaniu. Oznacza to, że właśnie Ukraińcy decydują co, gdzie i kiedy trafi. To inna sytuacja niż w przypadku części uzbrojenia, które pochodzi z USA. Mowa tu m.in. o HIMARS - systemie artylerii rakietowej. W tym wypadku to do Pentagonu należy wskazanie celu, wykonanie zaś leży po stronie ukraińskiej.

Zestrzelenie Su-34 przez system Patriot potwierdza, że uzbrojenie to jest dużym wsparciem dla broniącej się strony, która od samego początku wojny nie może ostatecznie uporać się z bombardowaniami i działaniami rosyjskich sił powietrznych. Taki sukces nie przysłania jednak tego, co zdaniem Ukrainy jest w tym momencie wojny kluczowe.