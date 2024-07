Ukraińcy zniszczyli nuklearny pojazd prezydenta Rosji

Przeciwatomowa i luksusowa Ładoga zniszczona na froncie

Ładoga została zaprojektowana w latach 70. ubiegłego wieku, a po serii testów, została wdrożona do czynnej służby w latach 80. Bazuje ona na czołgu T-80B z turbiną gazową GTD-1250 o mocy 1250 KM. Pojazd może poruszać się nawet w najbardziej trudnym terenie i jest odporny na apokaliptyczne warunki atmosferyczne.

Pojazd ma masę 42 ton i posiada pancerz ze stali pancernej przekładanej osłoną przeciwneutronową opartą o izotop boru B-10. Na pokład może wejść do sześciu osób. Z przodu pojazdu wydzielono miejsce dla kierowcy i oficera KGB, a z tyłu dla VIP-ów i ich ochrony w postaci funkcjonariuszy KGB. Ładoga mogła zabrać zapas jedzenia i wody dla wszystkich na ok. dwa dni podróży.

Czym jest rosyjska Ładoga?

Nikt się nie spodziewał, że Ładoga skończy na ukraińskim froncie, jako zwykły pojazd pancerny, który ma służyć do eliminowania ukraińskich żołnierzy. To wieka strata dla rosyjskich militarnych kolekcjonerów. Być może jako wrak trafi w ręce Ukraińców i pojawi się na jego temat ciekawy materiał filmowy. Tak czy inaczej, to kolejny dowód na coraz bardziej opłakany stan rosyjskiej armii.