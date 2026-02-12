Jednym z nich może być broń laserowa Sunray, bo jak informuje uznany amerykański miesięcznik i serwis internetowy "The Atlantic", Ukraina rozpoczęła testy nowej broni laserowej, zaprojektowanej specjalnie do zwalczania rosyjskich dronów kamikadze. Nowy system, nazwany Sunray, to dzieło ukraińskich inżynierów, którzy w obliczu kurczących się zachodnich dostaw postanowili stworzyć tańszą, ale równie skuteczną alternatywę.

Shahedy płoną i spadają z nieba

Według autorów publikacji laser Sunray potrafi w ciągu kilku sekund spalić dron w locie, przepalając jego kadłub lub uszkadzając elektronikę. Działa niemal bezgłośnie, nie emituje widzialnego światła i nie wymaga żadnej amunicji. System można zamontować na pickupie lub lekkim pojeździe, co umożliwia szybkie przemieszczanie go w rejonach frontowych.

Dziennikarz Simon Shuster, który był świadkiem prób, opisał Sunray jako "kompaktową konstrukcję przypominającą teleskop", wyposażoną w kamery i gotową do działania niemal natychmiast po rozstawieniu. Podczas testów laser w ciągu kilku sekund podpalił wrogi dron, który spadł w płomieniach.

Taniej i szybciej niż pociski

Prace nad projektem trwały około dwóch lat i kosztowały kilka milionów dolarów. Pojedyncza jednostka ma kosztować zaledwie kilkaset tysięcy dolarów, co czyni ją nieporównywalnie tańszą od nowoczesnych systemów rakietowych ziemia-powietrze, których cena często przekracza dziesiątki milionów. Dla porównania amerykański program Helios kosztował Marynarkę Wojenną USA aż 150 milionów dolarów.

Jak podkreśla płk Paweł Jelizarow, dowódca ukraińskiej obrony powietrznej, dla Ukrainy najważniejsza jest efektywność i przetrwanie. The Atlantic dodaje zaś, że ukraińska branża obronna przeżywa właśnie technologiczną rewolucję, ale napędzaną nie kontraktami i biurokracją jak inne armie świata, lecz pilną potrzebą ochrony ludności cywilnej.

Wiele amerykańskich firm kieruje się pieniędzmi. Dla nich to praca. My działamy, bo musimy przeżyć. Dlatego posuwamy się szybciej

Wojna napędza innowacje

Nowy laserowy system może stać się jednym z filarów ukraińskiej obrony powietrznej, szczególnie w kontekście masowych ataków tanich dronów Shahed, które od miesięcy paraliżują ukraińskie miasta i infrastrukturę energetyczną. Co więcej, jeśli testy Sunray zakończą się sukcesem, Ukraina może stać się jednym z pierwszych państw na świecie, które wdrożą broń laserową w rzeczywistych warunkach bojowych.

Warto w tym miejscu przypomnieć również, że system Sunray to nie jedyna technologia laserowa opracowywana w Ukrainie, bo w kwietniu 2025 roku Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy po raz pierwszy zademonstrowały działanie i możliwości systemu laserowego Trójząb. Kijów twierdzi, że laser ten może niszczyć drony szturmowe, bomby kierowane, rakiety manewrujące i rakiety balistyczne na dystansie do 3000 metrów oraz helikoptery, samoloty i drony zwiadowcze na dystansie do 5000 metrów.

Z laserów w Ukrainie korzystają również Rosjanie, bo jak wynika z nagrań opublikowanych niedawno w mediach społecznościowych, mają do dyspozycji chińskie platformy Silent Hunter. To rozwiązanie opracowane przez Chińską Akademię Fizyki Inżynieryjnej jako rozwinięcie systemu Low-Altitude Laser Defending System (LASS). System montowany na przyczepie lub pojeździe wykorzystuje sensory optyczne i elektrooptyczne oraz laser do wykrywania, śledzenia i niszczenia małych celów powietrznych, w tym dronów i lekkiej amunicji krążącej.

