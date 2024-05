M1A1SA dla Ukrainy wciąż posiadają wiele nowoczesnych rozwiązań

Poza różnicami wynikającymi z potrzeby dostosowania Abramsa do warunków ukraińskich, modele biorące udział w konflikcie z Rosją charakteryzują się także posiadaniem wielu nowoczesnych modułów, tak jak późniejsze wersje pojazdów amerykańskich. Zalicza się do nich między innymi stabilizowana stacja uzbrojenia dowódcy SCWS, która umożliwia zdalne sterowanie karabinem maszynowym kalibru .50 cal z wnętrza pojazdu. Optyka służąca do celowania karabinem wyposażona jest w kamerę dzienno-nocną z systemem FLIR dającym opcję widzenia w podczerwieni.

Oprócz tego, ukraińskie M1A1SA wyposażone są w zaawansowane systemy wspierające świadomość sytuacyjną. Można tutaj wymienić kamerę termowizyjną HTI-SGF block 1 dla działonowego oraz czujniki podczerwieni skierowane do przodu. Kolejną z ciekawych funkcji tej wersji Abramsa jest system Far Target Locate, który za naciśnięciem przycisku jest w stanie podać dokładne koordynaty GPS namierzonego celu.

Ukraińskie Abramsy pozbawiono dużej części NATO-wskiej elektroniki

We wnętrzu wozu widocznym na filmie zauważyć można brak pewnych ważnych dla pojazdu systemów. Mowa tu między innymi o komputerze obsługującym system FBCB2, który ma za zadanie usprawnić komunikację z sojuszniczymi jednostkami oraz zapewnić ich łatwą identyfikację na polu bitwy. Brakuje także systemu JBC-P, który umożliwiał pojazdom współdzielić między sobą informacje wspierające świadomość sytuacyjną. Ukraińskie Abramsy pozbawiono również systemu BFT. Zapewniał on wozowi informacje dotyczące lokalizacji jednostek sojuszniczych i wrogich.