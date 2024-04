USA chcą stworzyć elektroniczny system walki podobny do ludzkiego mózgu

Specjalny system ma zostać stworzony przez Southwest Research Institute (SwRI). Kontrakt jest wart aż 6,4 mln dolarów. Algorytmy mają pomagać zarówno w szybszym wykrywaniu, jak i reagowaniu na nieznane zagrożenia radarowe w czasie rzeczywistym.

System, który może zmienić walkę elektroniczną

Według ekspertów nowy system będzie w stanie "myśleć" w bardziej niezależny sposób niż do tej pory, co nieco może przypominać funkcjonowanie ludzkiego mózgu. System ma dbać o bezpieczeństwo załogi samolotu, zwłaszcza podczas nowych sytuacji bojowych.

- Jak dojść do puntu, w którym system EW będzie myślał jak człowiek? Pilot może wlecieć w dany obszar i nie wiedzieć, co się tam znajduje, ale analizując otoczenie i sygnały, może wybrać właściwą reakcję na zagrożenie. Opracowujemy algorytm, który może analizować swoje otoczenie. Będzie przesiewać informacje z ludzką niezawodnością, ale z większą dokładnością i szybszym czasem reakcji - mówi inżynier David Brown z SwRI.

W standardowych procedurach walki elektronicznej konieczne jest najpierw zebranie wszelkich informacji wywiadowczych przed wejściem na dany teren. Informacje w głównej mierze dotyczą potencjalnych zagrożeń oraz rodzaju sprzętu wykorzystywanego przez wrogie siły. Dalej dane są "wgrywane" do elektronicznego systemu walki samolotu. Następnie algorytm powiadamia pilotów o potencjalnym zagrożeniu i w razie potrzeby automatycznie chroni jednostkę.

Konwencjonalne podejście nie jest w stanie zidentyfikować nieznanych zagrożeń. Tę ogromną lukę ma wypełnić właśnie nowy system, który ma być elementem wchodzącej do użytku "kognitywnej wojny elektronicznej".

Jak powiedział inżynier ds. badań SwRI Damon Plyler: - W przeszłości polegaliśmy na bibliotece sygnałów, która umożliwiała rozpoznawanie i porównywanie znanych sygnałów. Pytamy: "Czy pasuje to do czegokolwiek, o czym już wiem?". Ta biblioteka to kres naszych informacji. Dzięki kognitywnemu EW i podejściu do uczenia maszynowego możemy natychmiast zidentyfikować nowe sygnały, których jeszcze nie ma w bibliotece.

Badacze w projekcie zastosują podejście dwufazowe. W pierwszej fazie zostanie wykorzystana sztuczna inteligencja i procesy uczenia maszynowego. Algorytmy mają wydobyć specyficzne cechy, które zagrażają sygnałom radarowym. Dane te będą bazą w fazie drugiej, gdzie dojdzie do grupowania milionów impulsów, by określić słabe punkty i niebezpieczeństwa.

W projekcie zostaną wykorzystane neuromorficzne systemy komputerowe, które bazują na impulsowych sieciach neuronowych. Sieci te "kodują" informacje w podobny sposób, w jaki ludzki mózg zachowuje wspomnienia.

- Wdrażamy rozwiązania neuromorficzne w sprzęcie, który będzie można po raz pierwszy zastosować w operacyjnym środowisku bojowym. To stawia nas znacznie przed naszymi przeciwnikami. O ile nam wiadomo, jesteśmy pierwszymi na świecie, którzy to zrobili - powiedział dr Steven Harbour z SwRI.

