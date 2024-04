Sokół-300 wchodzi do gry. Sięgnie nawet rosyjskich baz w Arktyce

Sokół-300 lepszy niż Bayraktar TB-2?

Dlaczego? Ano dlatego, że to właśnie tam Moskwa stacjonuje znaczną część swoich bombowców, które coraz częściej biorą udział w nalotach na Ukrainę - w tej części Rosji rozmieszczone są także bombowce strategiczne, jak T-95 i Tu-160. A co jeszcze wiemy o Sokole-300? Został opracowany przez inżynierów z biura projektowego "Luch", którzy zadbali o to, by mógł być napędzany kilkoma rodzajami silników, w zależności od potrzeb i dostępności.



Mogą to być ukraiński model AI-450T2 lub austriacki Rotax 914, w zależności od wyboru zmienia się masa startowa drona oraz jego zasięg, bo ten pierwszy oferuje maksymalnie 1300 km, a modyfikacja z tym drugim może pokonać już do 3300 km. System sterowania składa się z bloku inercyjnego i żyroskopów laserowych, które zostały opracowane przez firmę narzędziową "Arsenal".



Może on też przenosić radar z syntetyczną aperturą wraz z małą stacją radarową, podczas skanowania terenu z wysokości 5 kilometrów dokładność radaru wynosi 30×30 cm. Jeżeli zaś chodzi o uzbrojenie, bo mamy przecież do czynienia z dronem szturmowym, jest on wyposażony jest w rakiety RK-10, P2-M i RK-2P, które są w stanie razić cele na dystansie do 10 km.



Transfer wiedzy z Turcji

Według oficjalnych danych Ukraina otrzymała 50 tureckich dronów Bayraktar-TB2 i nie da się ukryć, że pozwoliły one przetrwać jej kilka najtrudniejszych miesięcy wojny. Ostatecznie rosyjskiej obronie powietrznej udało się je zneutralizować, więc w ostatnich miesiącach na próżno szukać doniesień z frontu z ich udziałem.

Podobieństwo Sokoła-300 do tego modelu nie jest jednak przypadkowe, bo wiadomo, że Turcja i Ukraina zgodziły się na budowę fabryki produkującej Bayraktary-TB2 w Ukrainie i chociaż w temacie panuje cisza, to umowa obejmować miała też transfer wiedzy, co mogło przyczynić się do opracowania lokalnego "odpowiednika".