Wywiadowczy okręt Artemis do obserwacji Rosji

Artemis ma długość 76,4 m, szerokość 14,0 m, wyporność ok. 3000 ton, napęd spalinowo-elektryczny z czterema generatorami wysokoprężnymi o mocy po 990 kW i dwoma pędnikami azymutalnymi, zapewniający prędkość ok. 14 w. Z ujawnionych informacji wynika, że w dziobie znajdują się dwa stery strumieniowe. Tymczasem na pokładzie znajduje się 35 kabin jedno- i dwuosobowych z węzłami sanitarnymi oraz 40 koi dla załogi i operatorów systemów misyjnych z FRA (Försvarets radioanstalt, odział Sił Obronnych zajmujący się analizą sygnałową).

Najnowszy szwedzki statek wywiadowczy był budowany we współpracy zawartej w kwietniu 2027 roku przez rodzimą firmę Saab i polską Stocznię Remontową "Nauta" S.A z Gdyni. Polska stocznia była odpowiedzialna za budowę platformy, jej wyposażenie w mechanizmy ogólnookrętowe i wykonanie prób na uwięzi HAT. Co ciekawe, również produkcja kadłuba odbyła się w Gdyni, ale tylko w początkowej fazie. Za budowę była odpowiedzialna PGZ Stoczna Wojenna Sp. z o.o. Po wykonaniu części umowy przez Polaków, Artemis trafił do szwedzkiej stoczni Saab Kockums w Karlskronie.