USA publikują pierwsze oficjalne zdjęcia bombowca B-21 w locie

Chociaż Northrop Grumman B-21 Raider to ogromna maszyna, która waży ponad 31 tys. kilogramów i może się pochwalić rozpiętością skrzydeł wynoszą 40 metrów, producentowi bardzo długo udało się utrzymać w tajemnicy szczegóły dotyczące tej konstrukcji. Samolot, który do lat pięćdziesiątych XXI w. ma stać się trzecią częścią amerykańskich sił odstraszania nuklearnego, oficjalnie pojawia się w mediach dopiero od grudnia 2022 r., kiedy to Northrop Grumman i Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych zaprezentowały pierwsze zdjęcie tej objętej tajemnicą konstrukcji.



W marcu ubiegłego roku "najpotężniejszy bombowiec świata", który w ciągu najbliższych 20 lat zastępować ma samoloty B-2 Spirit, B-1B Lancer i słynne B-52 Stratofortress, mogliśmy podziwiać na dwóch kolejnych, a w listopadzie w sieci zaczęły pojawiać się nieoficjalnie nagrania prezentujące go w locie. Dopiero wtedy urzędnicy oficjalnie przyznali, że B-21 Raider faktycznie przeszedł od testów naziemnych do prób w powietrzu.



Zdjęcie US Air Force zaprezentowało pierwsze oficjalne zdjęcia bombowca B-21 Raider w locie i nie tylko / US Air Force / domena publiczna

B-21 Raider na oficjalnych zdjęciach w locie

Nie zmienia to jednak faktu, że na pierwsze oficjalne materiały zdjęciowe z lotów bombowca czekaliśmy do dziś - Siły Powietrzne USA opublikowały trzy nowe fotografie B-21, z czego dwie przedstawiają samolot w powietrzu. Zostały one wykonane przez B-21 Combined Test Force podczas niedawnych testów i przedstawiają bombowiec w hangarze, lądujący z opuszczonymi kołami i w czasie lotu.

Jesteśmy w trakcie programu testów w locie, który przebiega prawidłowo. Robi to, do czego zaprojektowano programy testów w locie, czyli pomaga nam poznać unikalne cechy tej platformy, ale w bardzo, bardzo skuteczny sposób wyjaśnia Andrew Hunter, zastępca sekretarza Sił Powietrznych ds. Zakupów, Technologii i Logistyki.

Przy okazji dodaje też, że "to pierwszy samolot, który jest bardziej cyfrowy niż nie jest", a jego system uzbrojenia produkowany jest w oparciu o otwartą architekturę systemów, umożliwiającą szybkie wprowadzanie dojrzałych technologii i pozwalającą zachować skuteczność statku powietrznego w miarę ewolucji zagrożeń.



Zdjęcie US Air Force zaprezentowało pierwsze oficjalne zdjęcia bombowca B-21 Raider w locie / US Air Force / domena publiczna

B-21 Raider to przyszłość nuklearnego odstraszania

Oczekuje się, że B-21 Raider wejdzie do służby w najbliższych latach (celem była połowa obecnej dekady), początkowo służąc obok B-1, B-2 i B-52, a następnie je zastępując i będzie odgrywał główną rolę we wspieraniu celów bezpieczeństwa narodowego oraz zapewnianiu bezpieczeństwa sojusznikom i partnerom USA na całym świecie.



B-21 Raider może osiągać prędkość do ok. 1000 km/h, jego zasięg to 11 tys. km, ale dzięki możliwości tankowania w powietrzu ma być zdolny do przenoszenia broni na całym globie, zarówno ładunków konwencjonalnych, jak i nuklearnych.



Northrop Grumman chwali się, że jego bombowiec jest tak zaawansowany, że żadne inne państwo nie jest w stanie obecnie nawet zbliżyć się do wykorzystanych w maszynie technologii, a szczególny nacisk położony jest na możliwości stealth, które chronią jednostkę przed wykryciem.