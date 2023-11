USA sięgają po broń energetyczną. Będą chronić swoje bazy w pobliżu Izraela

W kwietniu tego roku Amerykanie, a konkretniej Lockheed Martin, poinformowali o skutecznych testach swojej broni laserowej o nazwie Layered Laser Defense (LLD), w ramach których potężna laserowa wiązka dosłownie strąciła dron z nieba (docelowo niszczyć ma również niewielkie łodzie i pociski). Później były udane testy broni laserowej o mocy 300 kW, a w sierpniu producent zawiesił poprzeczkę jeszcze wyżej, zapowiadając zwiększenie mocy do 500 kW, co ma pozwolić na radzenie sobie z większymi i trudniejszymi do manewrowania celami.



Ukierunkowa broń energetyczna to przełom na miarę prochu strzelniczego

Warto jednak pamiętać, że amerykańskie wojsko testuje różne prototypy ukierunkowanej broni energetycznej już od 2014 roku, a serwis informacyjny poświęcony obronności USNI podał w 2021 r., że rozpoczęto ich wdrażanie na niszczycielach. Od tego czasu broń energetyczna zmniejszyła jednak swoje gabaryty i obecnie testowana jest również na wozach bojowych czy myśliwcach, a jej możliwości rozszerzane są też poza drony i inne zagrożenia powietrzne (Australia zapowiedziała w maju, że chce opracować broń laserową do zwalczania celów naziemnych, w tym transportowych pojazdów opancerzonych i czołgów).



Wykazaliśmy, że potężny laser o ukierunkowanej energii jest teraz wystarczająco lekki, o małej objętości i wystarczająco niezawodny, aby można go było zastosować w pojazdach taktycznych do zastosowań obronnych na lądzie, morzu i w powietrzu komentował w sierpniu dr Robert Afzal zajmujący się bronią laserową w Lockheed Martin.

A skąd to zwiększone zainteresowanie laserami? Intensywny rozwój nowych technologii militarnych, w tym pocisków hipersonicznych, sprawił, że coraz większy nacisk stawiany jest na systemy obronne zdolne do neutralizowania zagrożenia na dużych odległościach. Można wprawdzie wykorzystywać do tego celu klasyczne pociski manewrujące, ale te kosztują od 100 tys. dolarów za sztukę, więc armie szukają tańszych rozwiązań.

I tu do akcji wkracza broń laserowa, gdzie koszt ogranicza się praktycznie do zakupu samego systemu, bo jeśli chodzi o strzały, to zdaniem ekspertów mowa o dosłownie 1 USD za sztukę. Co więcej, liczba takich strzałów z broni laserowej jest niemal nieograniczona, a do tego docierają one do celu błyskawicznie.

Ponieważ wykorzystuje energię zamiast kul lub pocisków, ukierunkowana broń energetyczna może być tańsza w przeliczeniu na strzał i mieć praktycznie nieograniczoną siłę ognia czytamy w raporcie Biura Odpowiedzialności Rządu Stanów Zjednoczonych (GAO) z 2023 r.