A nie można też zapominać o Hezbollahu, aktywnie wspieranym przez Iran w ostatnich latach (amerykańskie szacunki mówią o co najmniej 700 mln USD rocznie od 2018 roku), który posiada tysiące bojowników i ogromny arsenał rakietowy w południowym Libanie, co czyni go jedną z najpotężniejszych sił zbrojnych niepaństwowych na świecie. Jak informował jesienią 2024 r. think tank Center for Strategic and International Studies, Hezbollah posiada od 120 do 200 tys. rakiet i pocisków.