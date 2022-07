USA testują pocisk hipersoniczny? Chiny: To patrzcie na to!

Ostatnie miesiące pozbawiły wątpliwości nawet największych sceptyków, pociski hipersoniczne to broń przyszłości, a wyścig zbrojeń w tym zakresie właśnie wchodzi na nowy poziom. Rosja sięga po Kindżały w Ukrainie i straszy możliwością użycia “Szatana II" , Amerykanie informują o kolejnych udanych testach swoich pocisków hipersonicznych od firm Raytheon Technologies i Northrop Grumman oraz Lockheed Martin, a dyktator z Korei Północnej twierdzi, że ma podobne.

Chiny testują pocisk hipersoniczny o nazwie Feitian-1

Chińczykom nie pozostało więc nic innego, jak tylko odpowiedzieć w swoim stylu, czyli prezentując jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązanie. Bo warto pamiętać, że chociaż władze Państwa Środka nie mówią głośno o wszystkich swoich systemach, to eksperci podejrzewają, że ich broń hipersoniczna może być najnowocześniejsza na świecie i wskazują choćby na ubiegłoroczne testy pocisku zdolnego do manewrowania w kosmosie, który jest w stanie dosłownie “zaparkować" na orbicie, by w odpowiednim momencie dokonać deorbitacji celem nagłego i niespodziewanego ataku.

Chińczycy oczywiście zaprzeczyli, zapewniając, że testowali wtedy rozwiązania do lotów kosmicznych, ale nie wszyscy są przekonani do tego tłumaczenia. W przypadku Feitian-1 nie ma jednak wątpliwości, bo inżynierowie sami pochwalili się swoim sukcesem, uchylając przy okazji rąbka tajemnicy i zdradzając, że mowa o pocisku z rakietowym układem napędowym z cyklem kombinowanym (RBCC).

Do przyspieszania do prędkości przekraczających 5 Machów wykorzystuje on hybrydę silnika przepływowego, silnika strumieniowego z naddźwiękową komorą spalania oraz silnika rakietowego, przełączając się między kolejnymi modułami wraz ze wzrostem prędkości i wysokości.



Taki silnik ma wiele zalet, z których główną jest to, że nie musi przewozić tyle utleniacza, co klasyczna rakieta, ponieważ może pobierać tlen z powietrza jak konwencjonalny silnik odrzutowy. Dzięki temu może przewozić więcej paliwa (Feitian-1 może spalać paliwo lotnicze na bazie nafty) lub zwiększyć ładowność. Jak podkreślają inżynierowie Northwestern Polytechnical University, to pierwszy silnik RBCC w pocisku hipersonicznym, a pierwsze testy potwierdziły, że rozwiązanie płynnie przełącza się między kolejnymi trybami, czyli mówiąc krótko, działa.