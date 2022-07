Od pewnego czasu w mediach krążyły informacje, które sugerowały, że Ukraina otrzyma polskie czołgi PT-91 Twardy. Te nieoficjalne doniesienia potwierdził doradca prezydenta Ukrainy ds. bezpieczeństwa narodowego i obrony, Ołeksij Arestowycz. W wywiadzie przeprowadzonym na kanale FeyginLive w serwisie YouTube przyznał, że Polska wesprze Ukrainę wysyłając 232 czołgi PT-91 Twardy. Wcześniej Polska przekazała Ukrainie ponad 200 czołgów T-72.

Ponadto ukraiński portal Nexta poinformował, że Ukraina ma otrzymać również dwie baterie przeciwlotniczego systemu rakietowego NASAMS. Informacje zostały potwierdzone przez Jurija Ignata Dowódcę Sił Powietrznych AFU na antenie Radio NV.

Mówimy o dwóch bateriach, które mają nie tylko wyrzutnie, ale także pojazdy do ładowania, wykrywania celów i kompleksowej konserwacji Jurij Ignat, Dowódca Sił Powietrznych AFU

Reklama

Zaznaczył także, że dokładna liczba systemów, które Ukraina otrzyma w przyszłości, nie może być jeszcze ujawniona.

Co potrafią czołgi PT-91 Twardy?

Czołgi PT-91 Twardy zostały opracowane na podstawie czołgów T-72. Głównymi zastosowanymi modernizacjami było dodanie nowego systemu kierowania ogniem DRAWA oraz pancerza reaktywnego ERAWA.

W skład systemu DRAWA wchodzi komputer balistyczny, dalmierz laserowy, celownik dzienny, nocny lub termowizyjny, a także czujnik danych meteorologicznych. Czołg posiada również specjalny system ochrony przed skutkami ataku broni chemicznej, biologicznej, a nawet atomowej. Dodatkowo na wyposażeniu można znaleźć system przeciwpożarowy.

Zdjęcie Czołgi PT-91 Twardy powstały na bazie czołgów T-72 / Wojtek Laski/East News / East News

Opancerzenie wykonane jest ze spawanych stalowych płyt wzmocnionych materiałem kompozytowym. Ponadto czołg pokrywają płytki pancerza reaktywnego ERAWA. W skład uzbrojenia wchodzi armata gładkolufowa 2A46 Rapira-3 125 mm. Obok niej zamontowany jest karabin maszynowy PKT kalibru 7,62x54 mm R.

Czołgi posiadają również przeciwlotniczy wielokalibrowy karabin maszynowy produkcji radzieckiej. W skład uzbrojenia wchodzą także wyrzutnie granatów dymnych oraz czujniki systemu ostrzegawczego Obra. Czołg może osiągnąć do 45 km/h w terenie i 60km/h po drodze, z kolei przy pełnym baku i z dodatkowymi zbiornikami może pokonać 560 km.

Produkcja czołgów dla Wojska Polskiego zakończyła się w 2002 roku. PT-91 Twardy wchodzą ponadto w skład wojska Malezji.

Norweskie systemy NASAMS

System NASAMS to naziemny system obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu. Jego celem są przede wszystkim samoloty, śmigłowce, bezzałogowe statki powietrzne, a także pociski manewrujące. Jest w stanie atakować również bezzałogowe bojowe statki powietrzne (UCAV). Według nieoficjalnych doniesień, Ukrainę ma wesprzeć system NASAMS drugiej generacji.

Sprzęt posiada radar 3D obrony powietrznej oraz pociski AMRAAM, które posiadają specjalny system zarządzania walką C4I (dowodzenie, kontrola, komunikacja, komputery i wywiad). Rakiety wykorzystują aktywne naprowadzanie radarowe nadawczo-odbiorcze, jest to broń typu "strzel i zapomnij". Średnica pocisków wynosi 18 cm, przy długości dochodzącej do 3,7 m. Standardowa rakieta AMRAAM ma zasięg do 25 km, a cena jednostkowa waha się od 300 do 400 tysięcy dolarów, w zależności od wariantu.

Zdjęcie Systemy NASAMS już niedługo mogą być użyte na ukraińskim froncie / Bartosz Krupa/East News / East News

Kompletna bateria NASAMS 2 składa się z maksymalnie czterech jednostek strzelających, z których każda zawiera 3 wyrzutnie rakiet. Jedna wyrzutnia przenosi sześć pocisków. W skład jednej baterii wchodzi także osiem radarów, centrum kierowania ogniem, pojazd z kamerą elektrooptyczną i pojazd Tactical Control Cell. System posiada także czujnik elektrooptyczny, dalmierz laserowy, czy zmodernizowaną kamerę termowizyjną.

NASAMS-y są na wyposażeniu wojsk Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Finlandii, Hiszpanii, Litwy, czy Indonezji.