Ogłoszenia PSA mają na celu przygotowanie ludzi na wypadek potencjalnego kryzysu lub ostrzeżenie ich o szkodliwości określonej substancji.

Ponieważ krajobraz zagrożeń nadal ewoluuje, ważne jest, aby nowojorczycy wiedzieli, że przygotowujemy się na wszelkie bezpośrednie zagrożenia i zapewniamy im zasoby, których potrzebują, aby zachować bezpieczeństwo i informacje. komisarz ds. Zarządzania Kryzysowego w Nowym Jorku, Zach Iscol

Zamieszanie w Nowym Jorku

Jak zapewnia Departament i burmistrz miasta, nie ma żadnych powodów do obaw. Wydane dyrektywy są jedynie "zabezpieczeniem".

- Nie była to odpowiedź na żadne konkretne zagrożenie - informuje Defcon Warning System, prywatna organizacja wywiadowcza.

Wskutek nowego ogłoszenia w Nowym Jorku pojawiło się duże zamieszanie. Na specjalnej konferencji burmistrz miasta Eric Adams powiedział, że zgadza się z nowymi wytycznymi i popiera decyzję Departamentu. Jak podaje portal npr.org, burmistrz powiedział: - chodzi o podjęcie niezbędnych kroków po tym, co wydarzyło się na Ukrainie. -

Adams dodał także: - To nie oznacza tylko ataku nuklearnego, to każda klęska żywiołowa. Spakuj torbę, dowiedz się, gdzie znajdują się twoje leki. To są po prostu mądre rzeczy do zrobienia -. Jak zapewnia burmistrz, jest to tylko jedno z wielu ogłoszeń o gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych, w tym huraganów.

Czego dotyczą nowe wytyczne w Nowym Jorku?

W oficjalnym komunikacje Departamentu Ratunkowego w Nowym Jorku można przeczytać: "Podczas gdy prawdopodobieństwo incydentu z bronią jądrową w Nowym Jorku/w jego pobliżu jest bardzo niskie, ważne jest, aby nowojorczycy znali kroki, aby zachować bezpieczeństwo. Nowy PSA zachęca nowojorczyków do podjęcia kluczowych, prostych kroków w przypadku takiego incydentu."

Ogłoszenie PSA dotyczy trzech głównych kroków, które należy podjąć w razie potencjalnego zagrożenia.

Pierwszy krok. Należy niezwłocznie udać się do najbliższego budynku i trzymać się za dala od okien.

Druki krok. Po wejściu do budynku należy kierować się do jego centrum, tak aby być jak najdalej od "środowiska zewnętrznego". Dalej trzeba zmienić ubranie, dokładnie się umyć i pozostać w budynku tak długo, jak to możliwe.

Trzeci krok. Departament prosi mieszkańców o zarejestrowanie się w specjalnej, oficjalnej platformie komunikacji awaryjnej - Notify NYC. Dzięki niej będzie można dowiedzieć się, kiedy można bezpiecznie wyjść na zewnątrz. Dostępne będą tam również inne niezbędne informacje.

Potencjalne zagrożenie

Zgodnie z uzgodnionym traktatem pomiędzy USA a Rosją, Rosja posiada 1550 głowic nuklearnych zamontowanych na różnego typu pociskach, w tym na 700 międzykontynentalnych pociskach balistycznych.

Traktat ma na celu ograniczenie liczby głowic nuklearnych w obu państwach. Wprowadza także ograniczenia na rozmieszczenie międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Traktat został przedłużony do 4 lutego 2026 roku.

Na stronie internetowej Departamentu Stanu USA można przeczytać, że rosyjska głowica nuklearna zamontowana na międzykontynentalnym pocisku balistycznym może dotrzeć do USA w 30 min. (rakiety hipersoniczne).

Stany Zjednoczone dysponują zaawansowanym systemem obrony powietrznej, zatem w razie ewentualnego zagrożenia, pocisk zostałby zestrzelony.