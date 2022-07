Holandia, czy Niderlandy? Skąd wiemy jakich nazw państw używać?

Holandia czy Niderlandy?

W styczniu 2020 r. świat obiegła informacja o tym, że Holandia zmienia nazwę na Niderlandy. Zmiana podyktowana była kwestiami wizerunkowymi. Państwo chciało być kojarzone z tulipanami, rowerami, wiatrakami, czy depresjami - obszarami położonymi poniżej poziomu morza, a nie z turystyką narkotykową i prostytucją. Nowa nazwa miała w tym pomóc. W Polsce jednak tej zmiany szczególnie nie widać. Atlasy się nie zmieniły, w internecie wciąż widnieje stara nazwa.

Jak nazywa się Macedonia?

Podróżując do Grecji mijamy po drodze piękny kraj o nazwie... no właśnie, jakiej? W atlasach widnieje Macedonia. Google Maps również używa tej nazwy, ale dodaje skrót BJMR, czyli Była Jugosławiańska Republika Macedonii. Nazwa Macedonia mogła być myląca, ponieważ region historyczno-geograficzny o tej samej nazwie obejmuje również Grecję, Bułgarię i niewielkie obszary Albanii i Serbii/Kosowa. Oprócz tego flaga kraju przedstawiająca zachodzące słońce mocno nawiązywała do symbolu dawnej krainy, co zwłaszcza mocno raziło Greków, którzy w wielu miejscach nie używali nazwy Macedonia tylko... Skopje, od nazwy stolicy.

Zdjęcie Lewa część przedstawia flagę Macedonii jako regionu, prawa - pańśtwa / domena publiczna

Suazi, czy na pewno?

W południowej części Afryki, na granicy RPA i Mozambiku położone jest niewielkie królestwo Suazi ze stolicą w Mbabane, gdzie w sposób absolutny rządzi król Mswati III. Była kolonia brytyjska zyskała niepodległość w 1968 r. Pozostawiono jednak starą nazwę (ang. Swaziland), co nie wszystkim odpowiadało, gdyż przypominało o brytyjskim protektoracie. 19 kwietnia 2018 r., podczas 50. rocznicy uzyskania niepodległości, król niespodziewanie ogłosił zmianę nazwy swojego kraju na eSwatini. Jak tłumaczył, był to właściwie powrót do starej nazwy, sprzed epoki kolonizacji.

Zdjęcie Król Mswati III zmienił nazwę państwa z Suazi na eSwatini / Wikipedia

Jak powinny brzmieć poprawne nazwy powyższych krajów?

W kraju nad Wisłą w dalszym ciągu poprawną nazwą jest Holandia i takiej nazwy powinniśmy używać. W przypadku Macedonii poprawną nazwą jest Macedonia Północna, to w związku ze zmianą nazwy z 12 lutego 2019 r. Zaś w przypadku kraju afrykańskiego jedyną poprawną nazwą jest ta oficjalnie zmieniona, czyli eSwatini.

Kto odpowiada za nazwy jakich używamy?

Zmiany, zarówno na mapach, jak i te językowe są bardzo dynamiczne. Nie dziwne więc, że nazwy w źródłach drukowanych z czasem tracą na aktualności. Nieco lepiej powinno być w przypadku powszechnych źródeł internetowych, choć jak widać na przykładzie Google Maps, nawet tak duży dostawca map nie gwarantuje całkowitej poprawności.



Za nazwy obiektów poza granicami naszego kraju odpowiada Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG). W jej skład wchodzą specjaliści z zakresu geografii, historii, językoznawstwa oraz kartografii. Na oficjalnej stronie Komisji publikowane są materiały, takie jak wykazy państw, mapy świata z aktualnymi nazwami, a nawet wykazy nazw geograficznych z każdego państwa na świecie. Nazwy państw opublikowane są w Urzędowym wykazie nazw państw i terytoriów niesamodzielnych z 2021 r. i dopóki kolejne posiedzenie nie ich nie zmieni, pozostają jak dotychczas.