Jedno z opublikowanych zdjęć z frontu w okolicach Bachmutu jest bliźniaczo podobne do fotografii wykonanej w czerwcu 1916 pod francuskim Verdun. Doszło wtedy do jednej z najkrwawszych bitew I-szej Wojny Światowej, w której obie walczące strony poniosły niewyobrażalne wręcz straty w ludziach (Cesarstwo Niemieckie - 338 tysięcy żołnierzy, Francja - 348 tysięcy).



Zdjęcie