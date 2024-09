Ciężkie taktyczne samochody ciężarowe o zwiększonej mobilności

Jest to możliwe nawet, jeśli dron trafi w zbiornik z paliwem i dojdzie do eksplozji. Kabina pojazdu jest potężna i została dodatkowo opancerzona. Dzięki temu, ukraińscy żołnierze, pracujący w logistyce, mogą w bezpieczny sposób realizować swoje zadania, i to nawet blisko linii frontu. Już wiele razy takie pojazdy udowodniły, że w warunkach wojennych czują się jak ryby w wodzie.

Ciężkie taktyczne samochody ciężarowe o zwiększonej mobilności od firmy Oshkosh Corporation w wersji M978 mają ponad 10 metrów długości, blisko 2,5 metra szerokości i mają masę 17 ton. Zostały wyposażone w silnik Detroit Diesel o mocy 450 KM (336 kW). Oferuje on całkiem niezłe osiągi, ponieważ pojazd może rozpędzić się do nawet 93 km/h i dysponuje zasięgiem do 485 km. Oczywiście przy tam potężnym pojeździe mamy tutaj napęd 8×8.