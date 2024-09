Nieoczekiwana pomoc dla Ukrainy. Niemcy mówią Rosji dość

Niemcy zapowiadają wysłanie na Ukrainę dodatkowych potężnych systemów obrony powietrznej IRIS-T. Rząd właśnie zamówił w swoich rodzimych koncernach zbrojeniowych aż kilkanaście tego typu broni z myślą tylko o Ukrainie. To wspaniała wiadomość dla ukraińskich cywili, którzy coraz częściej stają się ofiarami barbarzyńskich rosyjskich ataków rakietowych.

Według oficjalnych informacji, Niemcy do końca bieżącego roku chcą dostarczyć na Ukrainę dodatkowe aż cztery systemy obrony powietrznej IRIS-T i kolejne 17 zestawów sukcesywnie do końca 2025 roku. W ciągu najbliższych trzech miesięcy, u naszego wschodniego sąsiada mają pojawić się dwa zestawy systemów krótkiego i średniego zasięgu. Agencja informacyjna DPA precyzuje, że do 2026 roku zostanie przekazanych osiem systemów średniego zasięgu (SLM) i dziewięć systemów krótkiego zasięgu (SLS). Cztery systemy SLM i trzy systemy SLS już działają na Ukrainie.

Reklama