Robo-psy będą służyć u boku żołnierzy

Co ciekawe, amerykańska firma zasłynęła na świecie w 2021 roku w związku z prezentacją swojego robo-psa o nazwie Vision 60 wyposażonego w działko snajperskie. Później okazało się, że jest to platforma, która pozwala oddawać precyzyjne strzały na duże odległości w najróżniejszych warunkach, zarówno w dzień, jak i w nocy. Broń może strzelać 6,5-milimetrowymi nabojami Creedmoor, czyli amunicją karabinową, która została opracowana z myślą o neutralizacji celu w promieniu nawet do 1200 metrów.

Co ciekawe, z filmów i zdjęć publikowanych na profilach Ghost Robotics możemy dowiedzieć się, że roboty będą mogły nie tylko wykonywać misje w trudnych warunkach lądowych, np. na pustyniach czy w lasach, ale również będą wsparciem dla piechoty morskiej w trakcie ataku z morza. Na razie nie wiadomo, czy polskie MON zakupi robo-psy z USA, ale nie ma co do tego wątpliwości, że obecne pole walki należy do dronów kamikadze i zaawansowanych robotów.