Zachodnie sankcje coraz bardziej dają się we znaki władzom Rosji. Odcięcie od nowych technologii skłoniło Kreml do budowy synchrotronu, dzięki któremu naukowcy, działający na potrzeby armii, będą mogli bez pomocy zagranicznych firm pracować nad potężną bronią. Jego powstanie będzie wiązało się z ogromnymi kosztami, ale docelowo armia uważa, że będzie z tego projektu więcej plusów niż minusów.

Jak donosi dziennik "Kommersant", premier Federacji Rosyjskiej chce przeznaczyć na budowę obiektu zawrotną kwotę, bo aż 12,4 miliardów rubli (ok. 260 milionów złotych). To jedna z największych inwestycji w tym kraju od dłuższego czasu. Synchrotron powstanie w kompleksie naukowym na Wyspie Ruskiej. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się realizacja tego projektu, ale już są czynione kroki ku temu.

Reklama

Zdjęcie Synchrotron w Narodowym Centrum Promieniowania - Solaris / Solaris - Narodowe Centrum Promieniowania / materiały prasowe

Synchrotron pozwoli zbudować futurystyczną broń przyszłości

Miejsce jest nieprzypadkowe i ma wymiar historyczny. To właśnie tam opracowano w latach 40. ubiegłego wieku pierwszą bombę atomową. Przedsięwzięcie będzie nadzorowane też przez słynny Instytut Kurczatowa, w którym na co dzień pracują wybitni specjaliści od technologii jądrowych. Obiekt ma mieć powierzchnię 20 tysięcy metrów kwadratowych i zostać oddany do użytku nie wcześniej niż w 2026 roku.

Synchrotron to rodzaj akceleratora cyklicznego (cyklotronu). Cząstki krążą w nim w polu magnetycznym i są przyspieszane przez pole elektryczne do niemal prędkości światła. W ten sposób wytwarzane jest promieniowanie synchrotronowe. Służy ono do badań nad różnymi egzotycznymi materiałami, które mogą być wykorzystane np. do budowy nowej, potężnej broni.

Rosja udoskonali swoje potężne pociski hipersoniczne

Oficjalnie Kreml zapowiada pokojowy cel budowy tego obiektu. W oświadczeniu możemy przeczytać, że "Badania pozwolą na opracowanie nowych materiałów przeznaczonych m.in. do pracy w ekstremalnych warunkach. Ponadto naukowcy będą mieli dostęp do opracowywania leków przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych nowej generacji".

Nieoficjalnie musi się jednak, że badania związane z materiałami przeznaczonymi do pracy w ekstremalnych warunkach posłużą do udoskonalenia broni hipersonicznej, zdolnej do przenoszenia głowic jądrowych. Na taki cel wskazuje również zaangażowanie Instytutu Kurczatowa, którego naukowcy uczestniczą właśnie w budowie i testach takiej broni. Kreml obawia się nowych testów systemów antyrakietowych realizowanych przez amerykańską armię. Chodzi tutaj o nowe radary do systemu Patriot czy prototypową wyrzutnię Typhon do pocisków SM-6 i Tomahawk.