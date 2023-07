Tragiczne warunki wewnątrz czołgów T-54

Warunki panujące wewnątrz są ekstremalne. Przy upałach można się dosłownie ugotować nie tylko od rozgrzanej promieniami słońca stali, ale również od wysokiej temperatury pracującej maszynerii. Po każdym wybuchu wnętrze wypełnia ciemny i gryzący dym.

Wysyłka do Ukrainy zabytkowych czołgów T-54 czy T-55 nie mieści się w głowie. Te maszyny to trupiarki na gąsienicach. Nie mają odpowiedniego pancerza czy systemów obrony. Zniszczenie takich maszyn jest możliwe nawet najprostszymi wyrzutniami przeciwpancernymi czy większymi granatami zrzucanymi z dronów. Rosyjskie załogi będą przemieszczały się nimi z duszą na ramieniu. Jednak to nic nowego, bo jak wszyscy wiemy, Kreml od zawsze stawia na ilość żołnierzy i sprzętu, a nie na jakość.