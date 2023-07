Do Europy przyleciał samolot wykrywający wybuchy jądrowe

Pentagon wysłał do Europy specjalistyczny samolot WC-135R Constant Phoenix, który specjalizuje się w wykrywaniu wybuchów jądrowych i katastrof w elektrowniach atomowych. Ma to związek z planowanym przez Rosjan doprowadzeniem do katastrofy w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej w Ukrainie.

Do Europy przyleciał samolot WC-135R Constant Phoenix, wykrywający wybuchy jądrowe /Jet Photos/Nikoli Sparkes /123RF/PICSEL