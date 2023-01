Brytyjski premier Rishi Sunak ogłosił, że Ukraina otrzyma od Wielkiej Brytanii 14 czołgów Challenger 2 oraz 30 samobieżnych armatohaubic AS90. Informacja miała być po raz pierwszy przekazana podczas sobotniej rozmowy telefonicznej między brytyjskim premierem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Ponadto, według The Mirror w nowym pakiecie wojskowym ma znaleźć się do czterech nowoczesnych śmigłowców Apache AH64 E, które "będą podążać za czołgami Challenger 2".

Jak mówi informator dla The Mirror: - Apache będą przełomem. Czołgi przybędą jako pierwsze i minie trochę czasu, zanim helikoptery będą mogły zostać rozmieszczone. Inni członkowie NATO pójdą teraz w ich ślady. Rosja ma tysiące czołgów, więc potrzeba więcej niż czterech Apache, aby wywrzeć strategiczny wpływ. Ale taktycznie jest to duży krok.

W komunikacie ogłoszonym przez Downing Street poinformowano, że Wielka Brytania w ciągu najbliższych dni rozpocznie szkolenia ukraińskich żołnierzy dotyczących obsługi przekazywanych armatohaubic i czołgów. Informacja dotycząca, kiedy sprzęt trafi do Kijowa, ma zostać ogłoszona przez ministra obrony Bena Wallace’a w poniedziałek.

Co potrafi śmigłowiec Apache AH64 E?

Apache AH64 to śmigłowiec szturmowy stworzony przez USA. Eksperci uważają, że jest to jedna z najlepszych maszyn tego typu na świecie. Jego przeznaczeniem jest niszczenie broni pancernej i wsparcie oddziałów lądowych. Śmigłowiec napędzany jest przez dwa silniki turbowałowe T700-GE-701 o mocy 1 265 kW. Waży ponad 5 000 kg i może osiągnąć prędkość maksymalną 293 km/h oraz wznieść się na pułap 6 100 m.

Maszyna została zaprojektowana tak, aby była w stanie sprostać wszystkim wymaganiom, które pojawią się na pierwszej linii frontu w każdych warunkach pogodowych, zarówno dzień, jak i w nocy. Członkowie załogi siedzą w tzw. kevlarowej wannie, która ochrania ich przed wrogim ostrzałem. Apache dzięki wykorzystanym zaawansowanym technologiom mogą latać nawet przy całkowitym braku widoczności. Pilot posiada rzutnik monookularowy przy hełmie, dzięki któremu bezpośrednio otrzymuje odczyty z przyrządów pomiarowych.

W ramach systemów samoobrony funkcjonują systemy zakłócania radaru i układy wabików cieplnych, które mają ochraniać maszynę przed zestrzeleniem przez rakiety przeciwlotnicze, które naprowadzane są radarowo oraz na podczerwień. W skład uzbrojenia wchodzi działko automatyczne M230 30 mm, 16 kierowanych rakiet przeciwpancernych Hellfire oraz około 70 niekierowanych rakiet Hydra 70 ogólnego przeznaczenia. Maszyna potrafi wykryć ponad 250 potencjalnych celów jednocześnie w zasięgu około 16 km.

Apache AH64E jest jedną z nowszych wersji, która posiada m.in. wspólny system dystrybucji informacji taktycznych, ulepszoną łączność cyfrową, mocniejsze silniki T700-GE-701D z ulepszoną przekładnią czołową, zdolność do sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAV), czy ulepszone podwozie. Ponadto zastosowanie nowych kompozytowych łopat wirnika zwiększyło prędkość wznoszenia, prędkość przelotową i ładowność. System kontroli UAV-ów pozwala na wykorzystanie ich w misjach zwiadowczych w odległości od 80 do 100 km.

Challenger 2 i armatohaubica AS90

Czołg Challenger 2 jest produkowany od 1993 roku i napędzany jest przez silnik Diesel Perkins-Condor CV12 o mocy 1200 KM. Posiada kompozytowy pancerz Chobham/Dorchester L2. Przy pełnym zbiorniku paliwa może pokonać 400 km i rozpędzić się do 56 km/h.

Uzbrojenie stanowi armata gwintowana L30A1 kalibru 120 mm, dwa karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm oraz wyrzutnik granatów dymnych. Maszyna posiada również cyfrowy komputer kierowania ogniem, panoramiczny celownik stabilizowany żyroskopowo SAGEM VS 580-10 z dalmierzem laserowym oraz celownik termowizyjny i artyleryjski TOGS II.

AS90 to samobieżna armatohaubica kalibru 155 m, której produkcja miała miejsce od 1992 do 1995 roku. Jej wersją licencyjną jest polski AHS Krab. Na załogę składa się dowódca, celowniczy, dwóch ładowniczych i kierowca. Przy prowadzeniu ognia ciągłego szybkostrzelność wynosi 2 strzały na minutę. Kadłub wykonany jest ze stali pancernej grubości do 17 cm, a wieża zbudowana jest z płyt pancernych. Maszyna posiada automatyczny komputerowy system celowania AGLS, który zarządza kierowaniem lufy, ustawianiem kąta podniesienia, steruje mechanizmami wieży oraz łączy operacje orientowania pojazdu w terenie.