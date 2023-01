Chiny tworzą drona, który może latać bez przerwy. Wojsko już ma na niego apetyt

Wielkiego przełomu w technologii dronów próbują dokonać badacze chińskiego ośrodka badawczego Northwestern Polytechnical University, któremu przewodzi profesor Li Xuelong. Użyli do tego technologię laserów, którą zwykle wykorzystuje się do zwalczania dronów. Pomyśleli bowiem, że po odpowiedniej modyfikacji wiązka lasera może śledzić drona i ładować go energią, pozwalając na nielimitowany lot.

Najnowszy eksperyment chińskich badaczy miał przynieść oszałamiające rezultaty. Po raz pierwszy udało im się stworzyć algorytm, dzięki któremu umożliwili zastosowanie wiązki lasera do utrzymania autonomicznego systemu ładowania z inteligentną technologią transmisji i optycznego przetwarzania sygnału.

Zdjęcie Cała technologia nowego dronu opiera się na zaawansowanym algorytmie, napisanym przez Chińczyków / 123RF/PICSEL

Laserem w drony

Jak stwierdza profesor Li Xuelong pierwszym trudnym zadaniem w opracowaniu technologii napędzania dronów laserem było stworzenie algorytmu do śledzenia dronów w locie, aby móc ciągle celować w nie laserem. Chińskim naukowcom udało się stworzyć system, który potrafi osiągnąć precyzyjne pozycjonowanie drona w różnych środowiskach. Dzięki temu, gdziekolwiek dron poleci, promień lasera zawsze będzie mu towarzyszył.

Dalej w algorytmie systemów dronów Chińczycy opracowali możliwość konwersji promienia lasera w energię napędzającą maszynę. Jednym z głównych problemów były tu warunki środowiska m.in. turbulencje, które zakłócały odbiór wiązki lasera. Naukowcy zastosowali technologię adaptacji wiązki, która zmieniała swoją intensywność w zależności od warunków środowiskowych. Poprawiło to odległość działania i celność samej wiązki.

Skonstruowanie pełnego algorytmu pozwoliło na pierwsze testy drona napędzanego laserem. Chińczycy przeprowadzili je w budynku i na zewnątrz w dzień i w nocy. Według nich wszystkie zakończyły się sukcesem, pozwalając na lot bez przerwy przez 24 godziny.

Zdjęcie Dron podczas testów / Northwestern Polytechnical University / domena publiczna

Najważniejsze punkty badań to 24-godzinny lot inteligentnych systemów śledzenia wizji i autonomicznego uzupełnianie energii o dużym zasięgu dla systemów optycznych - treść raportu naukowców Northwestern Polytechnical University podany przez South China Morning Post

Armia dronów ratowniczych, czyli możliwe wykorzystanie technologii

Naukowcy twierdzą, że ich system dronów mogących latać bez przerwy może być szczególnie istotny we wszelkich przypadkach, gdzie potrzebne jest długie działanie poszukiwawcze czy monitorujące. Byłyby więc idealnym narzędziem do ciągłych poszukiwań osób zaginionych podczas wielkich katastrof. Ich możliwości mogą być pomocne także dla policji, czy dla pracowników nadzorujących logistykę transportu.

W niektórych czasochłonnych misjach, takich jak poszukiwanie turystów uwięzionych w powodziach błyskawicznych, ciągły lot dronów znacznie zaoszczędzi cenny czas akcji ratunkowej. Oczekuje się, że drony będą głęboko uczestniczyć w zarządzaniu społecznym, takim jak kontrola ruchu drogowego, patrole bezpieczeństwa, ratowanie w katastrofach i bezkontaktowa logistyka treść raportu naukowców Northwestern Polytechnical University podany przez South China Morning Pos

Oczywiście apetyt na drony latające bez przerwy ma także wojsko. Wobec ich coraz powszechniejszego wykorzystywania do działań bojowych, system umożliwiający stałe zasilanie byłby ogromną przewagą na polu walki. Chiny mogłyby ją wykorzystać do rozwinięcia koncepcji skoordynowanych "rojów" UAV.