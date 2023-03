Wielka rosyjska ofensywa? Tylko z nazwy, bo zajęła 0,039 proc. terytorium Ukrainy

The Institute for the Study of War, czyli amerykański think tank zajmujący się obronnością i sprawami zagranicznymi, który na bieżąco śledzi konflikty zbrojne na całym świecie, poinformował, że według jego analiz wielka rosyjska ofensywa z początku tego roku pozwoliła Kremlowi zyskać zaledwie 0,039% więcej terytorium Ukrainy. Oznacza to, że w terminie 31 stycznia - 28 lutego br. rosyjska armia zajęła dosłownie 234 kilometry kwadratowe, ponosząc przy tym ogromne starty w ludziach i sprzęcie.



Kolejne źródło mówi o porażce Rosji. Ofensywa przyniosła śladowy postęp

O podobnych wartościach mówiła jakiś czas temu grupa War Mapper, która twierdziła, że Rosji udało się w lutym zwiększyć kontrolowane przez siebie terytorium o ok. 0,01 proc., co przekłada się na jakieś 85 kilometrów kwadratowych. Co więcej, jej analitycy przekonują, że Moskwa poniosła przy tym jedne z największych start do początku konfliktu, zarówno jeśli chodzi o żołnierzy, jak i ciężkie wyposażenie - pola wschodniej Ukrainy są zasłane wrakami rosyjskich czołgów, wozów bojowych czy transporterów, a najlepszym symbolem tych strat jest Wuhłedar, gdzie doszło do największej bitwy pancernej w Europie od czasów II wojny światowej.

Rosja zadeklarowała rozpoczęcie nowej ofensywy. Cóż, jeśli o to chodzi, to jest to bardzo żałosne komentuje sytuację Kremla jeden z amerykańskich urzędników.

Zdjęcie Mapa terytoriów Ukrainy kontrolowanych przez Rosję na 14.03.2023 r. (kolor czerwony z czarną obwódką - terytorium Ukrainy kontrolowane przez Rosję przed wybuchem wojny) / The Institute for the Study of War / materiały prasowe

Jak tłumaczy The Institute for the Study of War w wypowiedzi dla Insidera, chociaż te wyliczenia nieco się od siebie różnią, to "obie liczby są na tyle małe, że może chodzić o drobny błąd w wyliczeniach", co idealnie oddaje skalę zdobyczy Moskwy. Podobnego zdania jest zresztą brytyjski wywiad, który kilka dni temu wprost mówił, że postępy Rosji w Ukrainie należy mierzyć "w metrach, a nie kilometrach".

Eksperci dodają też, że Kreml od początku marca nie dopisał na swoje konto żadnych znaczących zdobyczy terytorialnych i choć rosyjska armia poczyniła postępy podczas walk w Bachmucie, to wciąż nie zajęła miasta i trudno nawet wyobrazić sobie skalę strat, jakie przy tym ponosi.