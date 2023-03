Informacje o rosyjskich osadzonych wysyłanych do Federacji Rosyjskiej na przeszkolenie wojskowe pojawiły się po raz pierwszy na początku lutego, kiedy to Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że Kreml zwerbował ok. 50 kobiet z kolonii karnej w Śnieżnem. Wygląda jednak na to, że nie była to jednorazowa akcja, bo w obliczu coraz poważniejszych start osobowych, Rosja sięgać ma po każde źródło nowych sił - dopiero co pisaliśmy o rekrutacjach grupy Wagnera w rosyjskich szkołach, a teraz dowiadujemy się o transportach osadzonych kobiet.



W zeszłym tygodniu zauważono pociąg z wagonami sypialnymi do transportu więźniów jadący w kierunku obwodu donieckiego. W jednym z wagonów były skazane poinformowało Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Jak bardzo źle radzi sobie rosyjska armia? Musi rekrutować skazane

Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że widziano pociąg z wagonem pełnym więźniarek jadący w kierunku Doniecka, co zbiega się w czasie z raportami NATO, które sugerują ogromne straty po stronie Kremla w ostatnich tygodniach - na każdego ukraińskiego żołnierza zabitego w Bachmucie przypadać ma nawet pięciu martwych Rosjan. Jak informuje Olga Romanowa, założycielka więziennej organizacji charytatywnej Russia Behind Bars, w wypowiedzi dla niezależnego rosyjskiego serwisu informacyjnego Important Stories, chociaż o sprawie głośno zrobiło się dopiero teraz, była jej świadoma już pod koniec zeszłego roku.

