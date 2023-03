Ukraińcy ćwiczą obsługę polskiego czołgu najprawdopodobniej na poligonie w Świętoszowie. Tam też poznają polskie Leopardy 2, które niedługo będą walczyć obok Twardych na ukraińskich polach.

Zdjęcie O przekazaniu Ukrainie PT-91 Twardy mówiono już w lipcu 2022 roku, kiedy nawet doradca prezydenta Zełenskiego, Andrij Jermak, mówił, że są one już w Ukrainie. Do tej pory z frontu nie pojawiły się jednak żadne zdjęcia PT-91. Uznać więc należy, że te dopiero trafią po oficjalnej zapowiedzi polskiego premiera z lutego 2023, o wysłaniu 30 sztuk czołgów

PT-91 Twardy. Podstawowy czołg polskiej armii

PT-91 Twardy to jeden z najważniejszych czołgów polskiej armii, stanowiący niejako podstawę naszych sił pancernych. Jest on głęboką modernizacją radzieckich T-72M1, eksportowanych do nas jeszcze w czasach Układu Warszawskiego. Gdy wszedł do służby w latach 90. Stanowił niejako pomost między rozwiązaniami poradzieckimi a zachodnimi technologiami.

Zdjęcie PT-91 Twardy podstawowo posiada takie samo uzbrojenie jak T-72M1, czyli 125-mm armatę gładkolufową 2A64, z charakterystycznym dla czołgów radzieckiej konstrukcji automatem ładowania / Wikipedia

Podstawowe zmiany zakładały wprowadzenie nowych systemów elektronicznych. PT-91 Twardy w stosunku do swojego pierwowzoru otrzymał krajowy system kontroli i prowadzenia walki SKO 1-M Drawa oraz pancerz reaktywny ERAWA.

Pierwszy pozwolił na poprawę optyki Twardego, tworząc kompleks połączonych systemów, w skład których wchodzą ulepszone celowniki, dalmierze, noktowizja czy urządzenia do szacowania prędkości poruszającego się celu.

Zdjęcie Przez lata PT-91 Twardy doczekał się paru modyfikacji. Chociażby izraelskie systemy noktowizyjne TES zostały zastąpione przez nowsze KLW-1 Asteria polskiej produkcji / @GatisIndrevics / Twitter

Pancerz reaktywny ERAWA, również będący polską konstrukcją, pozwala uratować załogę PT-91, zmniejszając prawdopodobieństwo przebicia wrogim pociskiem czy granatem kumulacyjnym o 50-70%. Nad życiem załogi Twardy czuwa także dzięki zainstalowanemu systemowi ostrzegawczemu Obra. Analizuje on promieniem laserowym emitowane sygnały i w razie rozpoznania wroga, wyrzuca automatycznie granaty dymne.

Modyfikacje w PT-91 Twardy objęły także napęd. Zastosowano ulepszony silnik Wola S-1000, który może generować 1000 koni mechanicznych. Nad ich dystrybucją czuwa niemiecka przekładnia RENK.

PT-91 Twardy to udana konstrukcja, która jest niejako symbolem wysiłków polskiej armii w przyjęciu zachodniego standardu uzbrojenia po wyswobodzeniu się z ujęć Moskwy. Teraz pomoże obronić się Ukrainie, przed rosyjskim najazdem.