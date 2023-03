Jak powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dla The Associated Press, jeszcze żaden z obiecanych systemów Patriot nie dotarł do Kijowa. Zełenski twierdzi, że Ukraina potrzebuje 20 baterii, by skutecznie chronić się przed rosyjskimi atakami rakietowymi.

Ukraińscy żołnierze szkolą się w zachodnich krajach

Według dostępnych danych ponad 7 000 ukraińskich żołnierzy zostało przeszkolonych przez kraje europejskie i przez USA w obsłudze zachodniego sprzętu wojskowego. Z kolei około 4 000 żołnierzy z Ukrainy obecnie szkoli się w obsłudze wozów bojowych Bradley oraz pojazdów opancerzonych Stryker.

Ponadto szkolenia w zakresie broni kombinowanej odbywają się również w Niemczech na poligonach Grafenwoehr i Hohenfels — tutaj szkoli się około 1200 ukraińskich żołnierzy. Ryder: - Ponad 3 000 ukraińskich żołnierzy ukończyło szkolenie platformowe w 40 różnych programach instruktażowych na ponad 20 systemach od kwietnia 2022 roku -. Dodał także, szkolenie dla sił ukraińskich: - To międzynarodowy wysiłek prowadzony we współpracy z naszymi koalicjantami, którzy obecnie szkolą kolejne 11 000 ukraińskich żołnierzy.