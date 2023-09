Finlandia i Szwecja bez większych problemów wywiązują się najwyraźniej ze swoich deklaracji pomocy militarnej dla Kijowa, bo nagrania z frontu potwierdzają przekazanie kolejnego przydatnego wyposażenia. Na tych najnowszych możemy zobaczyć w akcji odpowiednio M-46, tzn. 130 mm armatę polową wz. 1954 i gąsienicowy przegubowy transporter opancerzony Bandvagn 210 (BvS 210).

Armata polowa M-46 to sprawdzone rozwiązanie

130 mm armata polowa wz. 1954 (M-46) to radziecka holowana armata polowa produkowana w latach 50. ubiegłego wieku, która pomimo swojego wieku wykorzystywana jest w armiach wielu państw świata, co najlepiej świadczy o jej wartości. To jednostka mierząca 11,73 m długości, 2.45 m szerokości i 2,55 m wysokości i ważąca 8,45 tony, która potrzebuje do obsługi ośmiu osób. Czas przygotowania jej do stanu bojowego wynosi 6 minut, po czym armata jest w stanie miotać od 5 do 8 pocisków na minutę. Jak sama nazwa wskazuje, są to pociski kal. 130 mm (odłamkowo-burzące, dymne, chemiczne i oświetlające), których maksymalny zasięg wynosi ok. 27 000 m.

