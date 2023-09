Płonie fabryka dronów w Iranie. "To dzieło Ukraińców"

Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu zapowiedział kilka miesięcy temu, że Iran zapłaci wysoką cenę za dostarczanie dronów kamikadze do Rosji, które są używane do ataków na ukraińskie miasta. Budanow wówczas ostrzegł, że "wszystkie drony zostaną zwrócone Teheranowi". Dotychczas użyto do ataków ok. 600 sztuk tego typu maszyn wyprodukowanych w Iranie.

Teraz światło dzienne ujrzał tajny plan Ukraińców, który zakłada uderzenie na fabryki dronów kamikadze Shahed w Rosji, Iranie i Syrii. Według dziennikarzy brytyjskiej gazety "The Guardian", raport w tej sprawie miał trafić do rządów krajów grupy G7.

