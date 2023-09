Historia ukraińskiego strzelca maszynowego Witalija "Topoli" zasługuje na to, aby już po wojnie na jej podstawie ktoś w przyszłości napisał scenariusz filmu. Witalij pracował za granicą, kiedy dowiedział się, że Ukraina została zaatakowana przez putinowską Rosję. 24 lutego 2022 roku wrócił do kraju i tego samego dnia na ochotnika wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy.

Walczył w 710-tej brygadzie strzelców. Jego jednostka najpierw trafiła pod Charków, gdzie poniosła bardzo ciężkie straty. Potem Witalij zaczął walczyć na froncie we wschodniej części Ukrainy w okolicach Bachmutu. To właśnie tam miał okazję dokonać niezwykle bohaterskiego czynu, za który później otrzymał order "Za Odwagę".

Uratował kolegę zasłaniając go własnym ciałem

10 lutego 2023 Witalij "Topolia" walczył w mieście Krasna Hora. Jego oddział został zaatakowany przez Rosjan, którzy zaczęli rzucać w ich kierunku granaty. Jedna z eksplozji była tak silna, że podmuch powietrza poderwał go do góry i cisnął o ścianę. Kiedy spadał na ziemię kątem oka dostrzegł lecący w powietrzu kolejny granat.



Widziałem, jak ten granat leci w moim kierunku... Zrozumiałem, że nie będę w stanie nic zrobić poza osłonięciem własnym ciałem kolegi. W ostatniej chwili odepchnąłem granat rękami, aby eksplodował trochę dalej Fragment relacji Witalija "Topoli"

Ukrainiec został ciężko ranny, bardzo dużo odłamków wbiło się w jego nogę. Jego koledzy z oddziału byli przekonani, że nie żyje. Film z relacją Witalija "Topoli" o tym tragicznym wydarzeniu zamieścił na portalu społecznościowym Anton Geraszczenko, doradca ukraińskiego ministerstwa spraw wewnętrznych.