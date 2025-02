Jump 20-X jest dronem o konstrukcji otwartej, co pozwala na szybkie dostosowanie go do różnych rodzajów ładunków. Może on zostać wyposażony w technologie monitoringu, jak radar SAR oraz urządzenia do szerokiego rozpoznawania. Jest również wyposażony w systemy walki elektronicznej, w tym sprzęt zakłócający, urządzenia komunikacyjne z możliwością retransmisji wideo oraz opcje precyzyjnych uderzeń z możliwością dostosowania poziomu śmiertelności.