Włochy dostarczą Ukrainie jeden z najlepszych systemów obrony przeciwlotniczej – SAMP/T

Jak pisze włoska gazeta Corriere Della Sera, Włochy są gotowe do przekazania systemu SAMP/T, jednakże zgodę na transfer broni musi wyrazić jeszcze Francja. Portal Bulgarianmilitary wskazuje, że Paryż zgodzi się na przekazanie systemu Ukrainie.

Do tej pory Rzym przekazał Kijowowi pomoc wojskową o łącznej wartości około 1 mld euro. Jak poinformował włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani, w najnowszym pakiecie pomocowym (szóstym) mają znaleźć się właśnie systemy obrony przeciwlotniczej SAMP/T.

Co potrafi system SAMP/T?

System SAMP/T jest naziemną platformą służącą do wystrzeliwania pocisków ziemia-powietrze. Głównym celem broni jest niszczenie samolotów, śmigłowców, pocisków manewrujących, pocisków przeciwradiolokacyjnych i bezzałogowych statków powietrznych. Sprzęt został opracowany przez europejskie konsorcjum Eurosam, a zasięg systemu wynosi do 100 km. Ponadto broń może zestrzeliwać wrogie cele znajdujące się na wysokości 25 km.

Rakiety Aster 30, które są wykorzystywane w systemie, osiągają prędkość 1 400 m/s. Pociski ważą ponad 500 kg, ich długość wynosi 4,2 m, a średnica 180 mm. Włoskie systemy SAMP/T zamontowane są na ciężarówkach Astra 8x8, które zdolne są do przenoszenia i wystrzeliwania ośmiu rakiet. W systemie mogą być wykorzystywane również rakiety Aster 15, które mają mniejsze osiągi aniżeli Aster 30.

W systemie SAMP/T zamontowany jest także specjalny moduł zaangażowania ME, który pełni funkcję sterowania komputerowego, ponadto wyposażony jest w komputer MAGIC5 (Modular Architecture for Graphics and Image) oraz w dwie konsole MARA, które służą do identyfikacji i nadzoru celów oraz do sterowania sekwencją strzelania. W skład wyposażenia wchodzi również moduł radarowo-identyfikacyjny (MRI), który posiada wielofunkcyjny radar 3D w paśmie X o zasięgu 60 km - przy współpracy z innymi radarami zasięg może zwiększyć się do 120 km.