Góra lodowa wielkości Wielkiego Londynu oderwała się od Antarktydy. Gdzie płynie?

Odrywanie się ogromnych połaci lodu zawsze wygląda dramatycznie, ale jak przekonują naukowcy, rzadko jest niespodziewane i nie inaczej jest w przypadku szelfu lodowego Brunt, w którym pęknięcia pojawiały się od lat. W ciągu ostatniej dekady na wspomnianym szelfie zaobserwowaliśmy trzy nowe pęknięcia, tj. Chasm 1, Halloween Crack oraz North Rift, więc dzielenie lodowca było pewne. Pierwszy raz doszło do niego pod koniec lutego 2021 roku, kiedy to od szelfu oderwał się fragment lodu (góra lodowa o nazwie A-74) o powierzchni 1270 km2 i grubości 150 metrów, czyli wielkości Londynu albo dwóch Chicago.

Kolejne cielenie szelfu lodowego Brunt

Późną nocą w niedzielę, 22 lutego, doszło zaś do drugiego cielenia, podczas którego od szelfu lodowego Brunt oderwała się jeszcze większa góra lodowa - nie została dotąd nazwana, ale wiemy już, że ma powierzchnię około 1550 kilometrów kwadratowych, czyli mniej więcej tyle, co Wielki Londyn (jego rozciągłość południkowa wynosi 46 km, a równoleżnikowa 58 km, co czyni go jednym z największych obszarowo miast świata!). Jak wyjaśniają przy okazji naukowcy, proces ten nie ma związku ze zmianami klimatycznymi, które przyspieszają utratę lodu w Arktyce i części Antarktydy.

- To zdarzenie cielenia było oczekiwane i jest częścią naturalnego zachowania szelfu lodowego Brunt. Nie jest to związane ze zmianami klimatycznymi - komentuje glacjolog z BAS, Dominic Hodgson.