Na tory wyruszył najszybszy wodorowy pociąg świata. Bezemisyjne 160 km/h

Dopiero co pisaliśmy o udanym dziewiczym locie największego na świecie samolotu wodorowo-elektrycznego, czyli ZeroAvia Dornier 228, który pozostawał w powietrzu przez 10 min, a już dowiadujemy się o kolejnym rekordzie. Tym razem przenosimy się jednak na tory, bo największy na świecie pod względem przychodów producent taboru kolejowego, czyli chińskie CRRC Corporation Limited, zaprezentował czterowagonowy pociąg napędzany wodorowymi ogniwami paliwowymi z buforem superkondensatorowym, który osiąga prędkość 160 km/h.



Chiny prezentują najszybszy wodorowy pociąg świata

Jednostka jest tym samym najszybszym pociągiem wodorowym na świecie, ale co ciekawe pierwszym w Chinach pociągiem pasażerskim z takim napędem, a jej zasięg to 600 kilometrów. Pociąg jest zdolny do samodzielnej jazdy, z komunikacją 5G, automatycznym wybudzaniem, uruchamianiem i zatrzymywaniem oraz funkcją powrotu do zajezdni, a do tego przyjazny środowisku, bo emituje tylko wodę.