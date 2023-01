Zadanie aplikacji "Moja Komenda" jest bardzo proste. Ma pomóc w wyszukiwaniu informacji. W sklepach nazywana jest pierwszym mobilnym przewodnikiem po jednostkach policji w Polsce.

Umożliwia ona wyszukiwanie każdego dzielnicowego w naszym kraju. Wystarczy wpisać swój adres, nazwę ulicy, jednostki lub kod pocztowy, a apka odnajdzie osobę odpowiedzialną za nasz rejon i wskaże jednostkę, w której dany funkcjonariusz pracuje. Dzielnicowych wyszukamy również po ich imieniu albo nazwisku. W bardzo łatwy sposób, bo za pomocą jednego kliknięcia, możemy się też z nimi połączyć (przy użyciu numeru telefonu albo adresu e-mail). Funkcjonariuszy dodamy do listy "Ulubionych", co dodatkowo ułatwi przyszły kontakt.

Reklama

Aby skorzystać z wyszukiwarki, nie musisz mieć włączonego internetu w smartfonie.

Zdjęcie / Aplikacja "Moja komenda" / Informacja prasowa

W apce znajdziemy też bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Ale to nie wszystko — odnajdziemy także dodatkowe jednostki, takie jak rewiry dzielnicowych czy posterunki. Informacji możemy wyszukiwać za pomocą dwóch trybów (offline i online). Jeśli mamy włączoną lokalizację w telefonie, apka sama powinna odnaleźć najbliższe obiekty policyjne. Gdy przejdziemy do trybu online, Moja Komenda wskaże nam trasę do placówki znajdującej się najbliżej nas.

Aplikacja nie pomoże nam w przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego życiu

Aplikacja została przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policję w ramach programu "Dzielnicowy bliżej nas".

Jej twórcy podkreślają, że oprogramowanie jest przeznaczone do kontaktów z Policją w innych sytuacjach, niż te bezpośrednio zagrażające życiu. Jeśli więc coś się wydarzy i będzie to nagły przypadek, powinniśmy korzystać z numerów alarmowych (112 albo 997), a nie z aplikacji.

Apka "Moja Komenda" jest całkowicie bezpłatna. Pobierzemy ją na smartfony z Androidem oraz iOS-em, odpowiednio w Google Play Store oraz App Store.

Czytaj na Antywebie | Lubisz te aplikacje? Lepiej nie aktualizuj Androida