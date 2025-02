Drony FPV (ang. First Person View), czyli zapewniające operatorowi podgląd na żywo z kamery umieszczonej na urządzeniu, dzięki czemu z łatwością manewruje on sprzętem nawet w trudnym terenie, zaczęły zyskiwać na znaczenie w Ukrainie już na przełomie 2022/2023 roku. To właśnie wtedy okazało się, że charakteryzujące się dużą szybkością, zwinnością i relatywnie niską ceną bezzałogowce, mogą być niezłą alternatywą dla bardzo drogich pocisków kierowanych, równie skutecznie niszcząc ogromne ilości rosyjskiego sprzętu.