Wprowadzą sześciodniowy tydzień pracy w Rosji? Przedsiębiorcy wysłali apel do władz

Obecnie na świecie panuje trend zmiany pięciodniowego tygodnia pracy w czterodniowy. Jednakże rosyjskie stowarzyszenie przedsiębiorców wysłało oficjalny apel do władz, aby wydłużyć tydzień pracy do sześciu dni. Jest to wynik nałożonych wcześniej sankcji.

Świat zmierza do wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy. Rosja zrobi coś zupełnie na odwrót?