O niektórych formach wsparcia wojskowego dla Ukrainy mówi się głośno, a inne zachowuje w tajemnicy, dopóki sprzęt nie dojedzie na miejsce i tak było właśnie w przypadku kołowego niszczyciela czołgów włoskiej produkcji. O dostawie informuje twitterowe konto Clash Report, które od wielu miesięcy śledzi sytuację na froncie - ani Ukraina, ani Włochy nie potwierdziły oficjalnie takiej dostawy, ale warto pamiętać, że Rzym od początku wojny jest bardzo oszczędny w słowach na temat rodzaju i liczby przekazanego sprzętu.



Z wiadomych powodów nie padają tu informacje o lokalizacji czy terminie dostawy, ale bardzo prawdopodobne jest, że niszczyciele czołgów B1 Centauro są już na froncie i robią to, do czego zostały zaprojektowane. A że jak podkreślają eksperci, mamy tu do czynienia z jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym kołowym niszczycielem czołgów na świecie, to jego obecność jest dla ukraińskiego wojska dużym wzmocnieniem.



