Zbudował w garażu system artyleryjski. Armia USA w szoku

Amerykański serwis The War Zone donosi o niezwykłym projekcie Kogoro Kuraty, dyrektora generalnego jednej z japońskich firm zajmujących się robotyką. Postanowił on po godzinach pracy pomajsterkować. I tak odtworzył on w zaciszu swojego garażu potężny system artyleryjski Phalanx CIWS używany przez amerykańską armię.

Co prawda, jego urządzenie jest nieco mniejsze od oryginału, ponieważ jak wiadomo nie zmieściłoby się w garażu, jednak nie ustępuje mocą swojemu większemu bratu. Jak podaje konstruktor, działo ma 2,3 metra wysokości, a oryginał 4,7 metra. Kurata nie zapomniał zainstalować w nim odpowiednika miniguna M134, wyprodukowanego przez japońską firmę CAW (Craft Apple Works), czym złożył też hołd myśli technicznej swojego kraju.

Reklama