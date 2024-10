Polska pancerną potęgą Europy. Wspaniałe wieści z Agencji Uzbrojenia

Co potrafi amerykański czołg Abrams M1A2 SEPv3?

Wersja M1A2 SEPv3 została wyposażona w kompozytowy pancerz z wkładami zubożonego uranu w kadłubie i wieży. Posiada też ulepszony pancerz Chobham i zwiększony pancerz wieży z dodatkami ARAT i ERA. Najważniejszą bronią jest działo gładkolufowe 120 mm L/44 M256A1. Zostało ono dostosowane do wykorzystywania najnowszych rodzajów amunicji, w tym amunicji programowalnej.

Uzbrojenie pomocnicze składa się ze zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia CROWS z wielkokalibrowym karabinem maszynowym kal. 12,7 mm oraz dwóch karabinów maszynowych kal. 7,62 mm. Czołg Abrams M1A2 SEPv3 charakteryzuje się silną odpornością balistyczną i przeciwminową, zapewniając najwyższy poziom ochrony załogi, która w najnowszej wersji może zostać uzupełniona przez aktywny system ochrony pojazdu TROPHY.

Abramsa napędza silnik turbowałowy Avco Lycoming AGT-1500C o mocy 1103 kW (1500 KM) przy 3000 obr./min. Pozwala on maszynie rozpędzić się do 67 km/h na drodze i do 40 km/h w terenie. Zbiornik paliwa o pojemności 1909 litrów zapewnia zasięg do 425 km. Pierwsze sztuki Abramsa w wersji M1A2 SEP weszły na wyposażenie amerykańskiej armii w 1998 roku.