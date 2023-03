„Zdrajca! Jesteś zerem!”. Rosyjska szkoła jak Hitlerjugend [NAGRANIE]

Militaria

Do sieci wyciekło nagranie, obrazujące bestialstwo krajowej propagandy w rosyjskich szkołach. Widać na nim, jak nauczycielka znęca się nad uczniem, który spóźnił się na jedną z patriotycznych uroczystości w szkole. Dosłownie wyzywa go za to, robiąc aluzje do jego śmierci na froncie w Ukrainie.

Zdjęcie W rosyjskiej szkole uczniowie za przewinienia są już nazywani zdrajcami narodu / Agencja FORUM