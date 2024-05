Zmiany na granicy z Białorusią. Rozbudowa i modernizacja zapory

Rozbudowa i modernizacja bariery na granicy polsko-białoruskiej

Część słupów przeznaczonych do rozbudowy bariery na Podlasiu została już zamocowana w wyznaczonym odcinku pasa granicznego przy Istoczance i Świsłoczy. Na nich zamontowane będą urządzenia, które mają pomóc m.in. w monitorowaniu prób nieautoryzowanego przedostawania się z terytorium Białorusi do Polski. System kamer i czujników ruchu monitoruje już kilkaset kilometrów granicy polsko-białoruskiej.

Wiceminister obrony Cezary Tomczak mówił, że Politechnika Śląska opracowuje specjalne wzmocnienie, które sprawi, że zapora będzie "nie do przejścia", podaje PAP. Aktualnie zdarzają się incydenty z rozginaniem elementów zapory lewarkiem samochodowym. Jak podaje RMF FM, komendant główny straży granicznej Robert Bagan zauważył, że z tego względu na przęsłach będą montowane jedna lub dwie stalowe poprzeczne belki.

- My dzisiaj zapowiadamy, i o tym też były rozmowy tam na miejscu, wzmocnienie tej zapory. Bo to, co zrobił PiS tam na granicy, to jednak jest w dużej mierze prowizorka - powiedział wiceszef MON cytowany przez PAP.