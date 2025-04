Ukraińcy pochwalili się kolejnym wielkim sukcesem na polu walki z rosyjskim agresorem. Tym razem udało się zneutralizować najdroższy rosyjski dron obserwacyjny, który nosi nazwę Merlin-VR i jego wartość szacuje się na ponad 300 tysięcy dolarów. Armia Kremla ma zaledwie kilkanaście sztuk tych maszyn. Są zatem niezwykle cenne. Te urządzenia dostarczają wywiadowi dane na temat ruchu ukraińskich wojsk.

Dzięki temu, Rosjanie mogą z wyprzedzeniem organizować kontrataki na wielu kierunkach frontu, a nawet pozyskiwać informacje pozwalające na dokonanie ataków rakietowych na ukraińskie systemy obrony czy zestawy rakietowe. Merlin-VR to dron rozpoznawczy po raz pierwszy zaprezentowany w 2021 roku. Bezzałogowiec ma zdolność lotu na wysokości do 5 tysięcy metrów przez 10 godzin i jest przeznaczony do prowadzenia zaawansowanego rozpoznania, zarówno w trybie automatycznym, jak i półautomatycznym.

Ukraińcy niszczą rosyjskie drony za ponad milion złotych

Okazuje się, że zestrzelenie drona było wynikiem współpracy ukraińskich jednostek zmechanizowanych i artyleryjskich. - Wyścig o skrzydło drona zorganizowali artylerzyści z brygady zmechanizowanej i ich towarzysze z brygady artylerii - czytamy w oświaczeniu. Operatorzy dronów z grupy artyleryjskiej zapolowali na rosyjską maszynę, a dron obserwacyjny brygady zmechanizowanej uwiecznił moment ataku.

Merlin uznawany jest za jeden z bardziej zaawansowanych bezzałogowych statków powietrznych armii rosyjskiej. Drony te wyposażone są w nowoczesną zachodnią elektronikę pozyskaną przy ominięciu sankcji. Mowa tutaj między innymi o francuskiej matrycy optyki termalnej, znacznie doskonalszej niż ta, która stanowi wyposażenie popularnych dronów Orłan-10. Poza tym zauważono także inne części z Chin oraz Izraela.

Merlin-VR to najdroższy rosyjski dron

Jak informuje portal Oryx, który zajmuje się dokumentowaniem strat wojennych, Rosja utraciła od lutego 2022 roku jedynie dwa drony Merlin-VR, choć rzeczywista liczba strat może być oczywiście wyższa, jednak brak jest na to dowodów zdjęciowych. To wystarcz, by uznać tę maszynę za wyjątkową, a nowe możliwości Ukraińców za spektakularne i dające nadzieję na likwidację reszty floty tych dronów.

Merlin-VR został opracowany przez Rosyjski Instytut Naukowo-Badawczy Nowoczesnych Technologii Telekomunikacyjnych rzekomo miał posiadać silnik hybrydowy, zmniejszający wykrywalność z powodu niskiego poziomu hałasu. Po zestrzeleniu jednego z tych dronów przez Ukraińców w czerwcu 2022 roku, we wraku nie znaleziono jednak żadnych śladów tej technologii, a zamiast tego odkryto konwencjonalny silnik spalinowy i prosty plastikowy zbiornik na paliwo.

Rosjanie mają problem z częściami do dronów

Najnowsze przechwycenie uwypukla nowatorskie podejście Ukrainy, która coraz powszechniej wykorzystuje tanie drony FPV do neutralizacji zaawansowanych systemów wroga. Te wszechstronne i elastyczne maszyny okazały się niezwykle skutecznym narzędziem w dezorganizowaniu rosyjskich operacji.

Co więcej, ich efektywność doprowadziła do stworzenia symulatora, który umożliwia operatorom doskonalenie umiejętności, lepsze zrozumienie specyfiki swoich maszyn oraz opanowanie prawidłowych technik walki powietrznej z użyciem dronów. Wszystko to bez ryzyka utraty cennego sprzętu.

